Компанія Apple презентувала новий 9,7-дюймовий iPad

Компанія Apple презентувала новий iPad в школі Lane Tech High School в Чикаго. Про це повідомляє прес-служба Apple.

"Цей новий 9,7-дюймовий iPad краще всього підходить для надихаючої творчості і навчання", - йдеться в повідомленні.

iPad оснащений сенсорним дисплеєм Retina з високою роздільною здатністю екрану, який підтримує Apple Pencil. Новий планшет буде працювати на 64-бітному процесорі A10 Fusion. Відзначається, що в iPad поліпшили камеру і датчики.

Його вартість в США стартує від 329 дол. Окремо Apple Pencil коштує 99 дол. Школи для навчання можуть придбати техніку по знижці - за 299 дол.

Продажі планшета стартують сьогодні. Зробити замовлення можна в 25 країнах світу, Україна до них не входить.

Раніше стало відомо, що компанія Apple має намір випустити три нові моделі iPhone в кінці 2018 року. Серед нових моделей iPhone з найбільшим у порівнянні з попередніми моделями екраном, оновлена версія iPhone X і бюджетна версія iPhone.