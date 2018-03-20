Автопілот вперше вбив пішохода

Зафіксовано перший випадок загибелі пішохода під колесами автомобіля з включеною системою автопілота. Під час тестів, безпілотник компанії Uber «не помітив» жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм вона померла в лікарні.

Трагедія сталася в місті Темпи в штаті Арізона

Також варто відзначити, що під час ДТП в автомобілі знаходився чоловік-водій, який і повинен був взяти керування на себе в екстреній ситуації. Чому він цього не зробив - дізнається поліція.