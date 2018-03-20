Компанія SsangYong Motor представила новий пікап SsangYong Musso

Пікап Musso побудований на тій же платформі, що і новий Rexton. За рахунок посиленої рамної конструкції Quad Frame автомобіль має чудові характеристики їзди по бездоріжжю і високий рівень безпеки.

«Ми раді запропонувати шанувальникам пікапів ще одну абсолютно нову спортивну модель - міцний і витривалий Musso. Мusso вигідно вирізняється з-поміж моделей-конкурентів системами безпеки, сучасним функціоналом, потужністю та універсальністю. Ми сподіваємося повторити успіх нового Musso в Європі, продажі якого стартували в Кореї в січні цього року»- повідомив Генеральний директор Чой.

Новий Musso комплектується турбодизелем двигуном об'ємом 2,2 літра потужністю 181 к.с. Автомобіль доступний з шестиступінчастою механікою, або шестиступінчастою автоматичною трансмісією Aisin. Серед додаткових опцій безпеки, які допомагають уникнути зіткнень: системи допомоги водієві при зміні смуги руху, виїзд з парковки заднім ходом і виявлення об'єктів поза зоною видимості водія.

Автомобіль укомплектований інформаційно-розважальною системою з 9,2-дюймовим HD-екраном, сумісним з Apple CarPlay, Android Auto і можливістю підключення по Bluetooth.

У другій половині цього року старт продажів моделі заплановано в Україні.

Джерело: autonews