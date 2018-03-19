Мільйонер заплатив ученим, щоб вони вбили його і перенесли свідомість у компютер

32-річний американський мільярдер Сем Альтман віддав 10 тисяч доларів, щоб учені з компанії Nectome умертвили його, а в подальшому оцифрували свідомість і перекачали його в комп'ютер, передає Mirror. Глава венчурного фонду Y Combinator сподівається, що ця процедура дасть йому вічне життя. Основна ідея полягає в тому, що в організм живої людини вводяться бальзамуючі речовини, які вбивають його, але зберігають мозок "в первозданному вигляді".

Вчені з Массачусетського технологічного інституту сподіваються, що надалі зможуть перекачати свідомість забальзамованих клієнтів у хмарне сховище, де ті зможуть жити практично вічно. Єдина проблема, з якою стикаються клієнти Nectome, - це абсолютно гарантована смерть. Компанія не приховує цього факту, анонсуючи процедуру як "стовідсотково смертельну". Проте вже знайшлося 25 осіб, бажаючих випробувати її на собі. Більшість з них смертельно хворі, чого не скажеш про Сема Альтмана - він молодий, здоровий і дуже багатий.

Ще не відомо, коли саме компанія Nectome приступить до "збереження" клієнтів. Крім того, немає ніяких доказів того, що вчені зможуть відновити особистість і спогади по нейронних зв'язках. Проте оплачена мільярдером процедура цілком легальна, адже в п'яти американських штатах дозволена евтаназія.