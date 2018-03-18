НАСА опублікувало фото рожевої бурі на Юпітері

Фото: НАСА

Космічне агентство НАСА опублікувало фото, що зафіксувало бурю на найбільшій планеті Сонячної системи Юпітер. Знімок розміщений в Twitter-акаунті агентства.

Фотографія була зроблена космічним апаратом Juno, який був вставлений до газового гіганту в 2011 році. На знімку видно атмосферний циклон, що складається в химерні візерунки.

Раніше Juno передав на Землю дані про процеси, які відбуваються в надрах Юпітера на глибині три тисячі кілометрів. Зокрема, сильні вихори, зафіксовані в його атмосфері, як виявилося, проникають всередину планети і викликають зміни в гравітаційному полі. Дослідники з'ясували, що воно асиметричне у напрямку з півночі на південь. При цьому газове ядро ​​Юпітера обертається, згідно з інформацією про гравітації, як тверде тіло.

Juno ( «Юнона») вийшов на орбіту Юпітера у 2016-му році. Апарат буде працювати до середини 2018 року, потім його спустять в атмосферу планети, де він згорить.