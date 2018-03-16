Японці знайшли метод позбутися пробок на дорозі

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Уряд Японії прийняв рішення активно підтримати розробку в країні літаючих автомобілів з метою вирішення проблеми транспортних пробок і оптимізації вантажних потоків. Допомогою компаніям і розробкою відповідного законодавства займеться міністерство економіки, торгівлі і промисловості, повідомляє телеканал NHK.

Відомство розглядає створення літаючих автомобілів як одну з найперспективніших галузей розвитку національної індустрії. Передбачається сформувати при Міністерстві раду експертів, яка буде займатися координацією роботи з розробки таких пристроїв, обговоренням запропонованих технологій.

Спроби створення літаючих автомобілів робляться в різних країнах. Зокрема, в Японії компанія Cartivator за участю Toyota Motor має намір створити прототип літаючого автомобіля до майбутньої в Токіо літньої Олімпіади 2020 року. У 2017 році німецький автомобілебудівний концерн Daimler інвестував 25 мільйонів євро в стартап Volocopter, що займається розробкою літаючого таксі з електроприводом.