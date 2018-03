Вчені визначили походження витягнутих черепів

Фото: PNAS

Міжнародна група вчених з'ясувала походження витягнутих черепів, знайдених в Центральній Європі. Вік цих дивних останків становить майже півтори тисячі років. Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, вони належали жінкам, які мігрували на територію Баварії і практикували черепну деформацію.

У IV-VII століттях в Європі відбулося Велике переселення народів - численні міграції людей, що шукають більш сприятливі умови для проживання через різке похолодання, голод і вторгнення гунів. Так, в п'ятому столітті нашої ери на Британські острови прийшли стародавньонімецькі племена (англи і сакси).

Приблизно в цей же час почали формуватися баварські племена, що складалися з латинізованих народів з околиць Римської імперії, що розпалась, і переселенців з півночі Дунаю. Серед археологічних знахідок на території Баварії, датованих цим періодом, виявлені скелети з штучно деформованими і сильно витягнутими черепами.

Черепна деформація в епоху Пізньої античності і Раннього Середньовіччя в Європі була популярна у гунів, які вторглися в Європу з Азії. У II столітті цю процедуру практикували народи, які проживали на території Румунії. Витягнутий череп був ознакою краси і високого статусу.

У Східній Європі деформовані черепа належали як чоловікам, так і жінкам, проте в Баварії вони переважно належали жінкам. Вчені припустили, що їх власниці або мігрували зі сходу, або відбулося запозичення культурної традиції.

Дослідники проаналізували ДНК останків 36 дорослих чоловіків і жінок, похованих на баварських кладовищах 500 року нашої ери. У 14 з них були ознаки черепної деформації. Крім того, були вивчені геноми римського солдата і чотирьох чоловіків зі сходу, двоє з них також мали деформовані черепа.

Виявилося, що всі чоловіки були тісно пов'язані з сучасними європейцями, проте для жінок була характерна висока генетична різноманітність. Власниці витягнутих черепів були вихідцями з південного сходу Європи.