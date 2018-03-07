Виявлена головна ознака швидкої смерті

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Вчені Університетського коледжу Лондона з'ясували, що трупне задубіння (лат. Rigor mortis) у черв'яків Caenorhabditis elegans починається, коли вони ще живі. Перший етап цього явища нагадує процес старіння у людей, і дослідники вважають, що повинен бути спосіб зупинити вмирання. Про це повідомляє видання Science Alert.

Смерть у ссавців настає в результаті припинення кровообігу, проте у нематод відсутня як дихальна, так і кровоносна система. Газообмін з навколишнім середовищем у цих безхребетних здійснюється всією поверхнею тіла. Тому у черв'яків трупне задубіння відбувається перед загибеллю, а не після, як у більшості інших тварин.

Фахівці показали, що в момент смерті клітин виділяється антранілова кислота, викликаючи блакитну флуоресценцію. При цьому світіння поширюється хвилею, що свідчить про те, що rigor mortis не відбувається одночасно по всьому тілу.

Трупне задубіння відбувається через те, що клітини не можуть виробляти АТФ - молекули аденозинтрифосфату, що є джерелом енергії для більшості життєво важливих хімічних реакцій. В результаті виділяються іони кальцію, що викликають постійне скорочення м'язів.

Вчені показали, що значне зменшення рівня АТФ в клітинах хробаків відбувається прямо перед смертю, проте точні причини цього явища поки невідомі. У той же час дослідниками було відмічено схожість порівняно невеликого виснаження аденозинтрифосфату, що свідчить про швидку загибель, з падінням рівня АТФ в організмі старих людей. Біологи вважають, що можна запобігти вмиранню смертельно хворих пацієнтів, якщо знайти спосіб знову підняти кількість енергозберігаючих молекул.