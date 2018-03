SpaceX здійснила 50-й запуск Falcon 9

Приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, у вівторок, 6 березня, в 50-й раз здійснила запуск ракети-носія Falcon 9. На її борту знаходився іспанський телекомунікаційний супутник Hispasat 30W-6. Через 33 хвилини польоту, що стартував з мису Канаверал (штат Флорида), апарат був успішно виведений на геостаціонарну орбіту.

Hispasat зі стартовою масою шість тонн - найбільший геостаціонарній супутник зв'язку з числа тих, які SpaceX коли-небудь запускала на орбіту. Він призначений для надання телекомунікаційних послуг в Європі, Африці і Південній Америці.

Спочатку старт був запланований на 25 лютого, також планувалася посадка першого ступеня на плаваючу платформу Of Course I Still Love You в 635 км від місця запуску. Пізніше він був відкладений для додаткових технічних перевірок систем головного обтічника. Після завершення робіт була подана заявка на 1 березня, однак пріоритет був відданий запуску "Атлас-5", запланованого на цю дату задовго до подачі заявки SpaceX.