Мрієте про ефективну систему опалення? Пелетні котли допоможуть зекономити!

Хочете створити систему опалення з автоматичною подачею палива?

Потрібно вірно обрати котел. За посиланням https://boilershop.com.ua/bytovye-tverdotoplivnye-kotly/pelletnye-kotly/ на вас чекають ефективні і доступні котли, що працюють на пелетах.

Що вміють пелетні котли

Котли опалення, що «живляться» пелетами, здатні забезпечити з однієї закладки палива до трьох тижнів безперервного комфорту. Спресовані гранули з стружки та інших деревних відходів автоматично подаються в камеру спалювання такого котла шнековим механізмом. Власникові будинку можна не непокоїтися про те, що система може спалити всю сировину і вимкнутися, вистудивши дім – варто лише час від часу поповнювати запаси палива.

Інші переваги пелетних котлів:

не вимагають дорогої сировини;

ККД до 95% (залежить від якості пального);

доступне тонке регулювання;

пожежна безпека;

низькотемпературний дим;

термін служби від 20 років;

здатні працювати також на брикетах і дровах.

Пелетними котлами можна обладнати приміщення будь-яких розмірів - вражаючий модельний ряд дозволить підібрати техніку для приміщень будь-якого розміру і призначення.

Особливості вибору

Як правильно підібрати котел на пеллетах? Зверніть увагу на ряд параметрів:

Потужність. 1 кВт потужності потрібен, щоб обігріти 10 кв.м. площі добре утепленого приміщення зі стелею до 3 метрів.

Необхідність обслуговування. Більш нові моделі достатньо чистити раз в 1-2 місяці, більш старі – 2-4 рази на місяць.

Витрата і вид палива. В середньому на місяць достатньо до 1 тони пелет. Користуєтеся різними видами палива? Попросіть допомоги в обрахунках від менеджера магазину.

Матеріал теплообмінника. Чавунний теплообмінник складніший в чищенні, важчий, більш теплоінертний. Сталевий варіант більш сучасний, легкий і надійний.

Виробник. Українські пелетні котли не поступаються якістю зарубіжним аналогам, а коштують дешевше, проте вони мають менше сучасного устаткування.

Гарантійний термін. Може становити до 5 років, довший термін впливає на ціну котла.

Обираючи котел на сайті магазину Бойлер Шоп, скористайтеся пошуком за параметрами і порівняйте обрані моделі в зручній таблиці, що автоматично формується.

Вигода для кожного

На сайті Boiler Shop можна придбати пелетні котли недорого і швидко. Все обладнання поставляється з гарантією, а додатково можна замовити послуги монтажу. Також магазин пропонує:

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