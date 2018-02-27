Apple представить найбільший iPhone до кінця року

Apple представить найбільший iPhone до кінця року

У найбільшому iPhone будуть використовуватися процесори A12 нового покоління.

Джерело: Відомості

Американська корпорація Apple випустить три нові моделі iPhone в кінці 2018 року, передає Bloomberg.

Повідомляється, що Apple представить телефон з найбільшою діагоналлю дисплея за весь час існування бренду, оновлену версію iPhone X, а також бюджетну версію смартфона.

Смартфон з великим дисплеєм отримав кодову назву D33. Корпус телефону буде за величиною приблизно таким, як і в iPhone 8 Plus, проте екран збільшиться приблизно на дюйм через дизайн, як у iPhone X. Повідомляється, що в телефоні буде працювати технологія Face ID, яка розпізнає власника пристрою по обличчю.

У найбільшому iPhone, як і в оновленій версії iPhone X, будуть використовуватися процесори A12 нового покоління. Обидва телефони, крім базових забарвлень,будуть випускатися в золотом варіанті.

Найбільший iPhone може вийти у варіанті з двома сім-картами, однак остаточного рішення з цього приводу ще не прийнято.

У більш доступної версії смартфона також будуть технологія Face ID і екран на всю поверхню пристрою. Для зниження вартості в смартфоні замінять дисплей і край корпусу більш доступними аналогами.

Очікується, що Apple оголосить про нові пристрої восени цього року, проте плани корпорації можуть змінитися.

Раніше повідомлялося, що нові iPhone можуть назавжди втратити кнопки «Додому».

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