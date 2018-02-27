Новий седан KIA K3 надійшов у продаж

Компанія KIA Motors Corporation починає офіційні продажі компактного седана KIA K3 нового покоління на домашньому ринку. В інших країнах планети цей автомобіль доступний під назвою KIA Forte і KIA Cerato.

Нагадаємо, світова прем'єра нового компактного седана від корейського бренду відбулася на початку поточного року в США, де автомобіль пропонується під ім'ям KIA Forte. Зовсім недавно компанія розсекретила модель KIA K3 нового покоління, а тепер запускає її у продаж, пише infocar.

Як зазначалося раніше, компактний седан KIA K3 / Forte / Cerato нового покоління трохи підріс в довжині - до 4 640 мм (+80 мм). При цьому відстань між осями залишилася на колишньому рівні і складає 2 700 мм. Обсяг багажного відділення виріс до 502 літрів.

Седан KIA K3 нового покоління став першою моделлю корейського бренду, яка оснащується новим 1,6-літровим двигуном сімейства Smart Stream. Бензиновий двигун видає 123 сили. Заявлена витрата палива - 6,6 літра на 100 км шляху.

В арсеналі компактного KIA K3 нового покоління є такі «фішки», як кілька подушок безпеки, інформаційно-розважальна система з 8-дюймовим сенсорним дисплеєм, світлодіодна світлотехніка і безліч систем безпеки і допомоги водієві.

Мінімальна ціна седана KIA K3 нового покоління в Південній Кореї - від 15 900 000 вон ($ 14 850). Як розповіли в компанії, з 13 лютого (з моменту початку прийому замовлень) автомобіль зарезервувало понад шість тисяч осіб.