Корпорація Samsung представила нові смартфони Galaxy S9 і S9 Plus.

Стандартна версія пристрою отримала 5,8-дюймовий екран з роздільною здатністю 2960x1440 точок. Однією з відмінностей від минулого покоління Galaxy стало розташування сканера відбитку пальців - тепер він знаходиться під камерою. В іншому апарат виглядає в точності як і Galaxy S8. Plus-версія отримала 6,2-дюймовий екран з таким же дозволом.

Обидва апарати оснастили восьмиядерним процесором Exynos 9810. Молодша версія має чотири гігабайти оперативної пам'яті, старша - шість. Також смартфони отримали основну камеру з подвійною діафрагмою (f / 1.5-f / 2.4) та оптичною стабілізацією. Однак S9 Plus має додаткову ширококутову камеру.

Також Samsung показала технологію «селфімодзі» - аналог Animoji від Apple. Завдяки цьому можна створювати емоджі, схожі на реальних людей і відправляти відеоповідомлення.