26-28 лютого у Карпатах змагатимуться кросовери і позашляховики

26-28 лютого в Україні відбудеться масштабний тест кросоверів і позашляховиків, які пройдуть перевірку боєм в суворих умовах зимових Карпат. У позашляховому тесті «SUV & Snow» візьмуть участь 12 SUV-моделей з різних класів і цінових категорій. Для оцінки позашляхових якостей автомобілів «Клуб позашляхових пригод 4 × 4» на чолі з Дмитром Ковальовим побудував спеціальну трасу, яка дозволить повною мірою розкрити потенціал кожного з автомобілів.

Нагадаємо, в рамках проведення конкурсу «Автомобіль року в Україні 2018» в минулому році було проведено три етапи тест-драйвів претендентів, ходові якості яких оцінювали члени Клубу автомобільних журналістів України. Цього разу в тесті «SUV & Snow» братимуть участь журналісти профільних автомобільних видань, представники ділових ЗМІ і глянцевих журналів, а також популярні блогери, що дозволить скласти про кожен автомобіль дійсно об'єктивну думку і отримати оцінки від різних людей, повідомляє Автоцентр.