Hyundai розсекретила європейську версію позашляховика Santa Fe нового покоління

Південнокорейська компанія Hyundai Motor Company офіційно розсекретила європейську версію флагманського позашляховика Hyundai Santa Fe нового покоління. Публічний дебют автомобіля відбудеться на Женевському мотор-шоу, а «старосвітські» продажі моделі почнуться цього літа.

Нагадаємо, раніше компанія розсекретила новий Hyundai Santa Fe для «домашнього» ринку. Сьогодні ж корейський виробник поділився інформацією про флагманський позашляховик, який буде продаватися в Європі і США.

Європейська версія флагманського позашляховика Hyundai Santa Fe четвертого покоління візуально практично не відрізняється від корейської специфікації: на передньому бампері автомобіля для Європи з'явилися невеликі протитуманки.

Оформлення інтер'єру в обох версій ідентичне. До речі, як і в Кореї, в Європі новинка буде доступна з трьома рядами крісел. Габарити нового Hyundai Santa Fe для Старого Світу в точності повторюють корейські (різниця в порівнянні з попередником): довжина - 4 770 мм (+70 мм), ширина - 1 890 мм (+10 мм), висота - 1 680 мм. Розмір колісної бази - 2 765 мм (+65 мм).

Мінімальний обсяг багажного відділення пятимісного «паркетника» Hyundai Santa Fe нового покоління виріс з 585 до 625 літрів. У свою чергу, у семимесній версії - з 125 до 130 літрів. Залежно від країни, новий Hyundai Santa Fe можна буде купити в Європі з двигунами: 2.4 GDI (185 к.с.), 2.4 MPI (172 к.с.), R2.0 (150 або 182 к.с.) і R 2.2 (197 к.с.). Мотори поєднуються з трансмісією 6МКП або 8АКП (більш точна інформація буде опублікована напередодні старту продажів).

Європейці зможуть купити флагманський кросовер Hyundai Santa Fe нового покоління з переднім або повним приводом HTRAC. Тут варто нагадати, що модель при зміні покоління отримала абсолютно нову систему повного приводу з електричною муфтою підключення задніх коліс.

В арсенал європейської версії нового Santa Fe можуть входити такі «фішки», як мультимедіа-система з 8-дюймовим сенсорним монітором, адаптивний круїз-контроль, панорамний дах, проекційний дисплей і камери кругового огляду, а також купа систем безпеки і допомоги водієві.

Нагадаємо, європейська прем'єра флагманського позашляховика Hyundai Santa Fe четвертого покоління пройде в рамках автосалону в Женеві-2018. У салонах європейських дилерів кросовер з'явиться влітку поточного року.

Джерело: infocar