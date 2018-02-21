Mitsubishi представила оновлений гібридний позашляховик Outlander PHEV

Японська компанія Mitsubishi Motors Corporation офіційно представила оновлений гібридний позашляховик Mitsubishi Outlander PHEV 2018 модельного року. Популярний «зелений» автомобіль отримав новий двигун внутрішнього згоряння і здатний проїжджати більшу відстань.

Найважливіша зміна ховається під капотом автомобіля, де замість колишнього 2,0-літрового двигуна розташований 2,4-літровий бензиновий двигун, що працює по циклу Аткінсона.

Японський виробник на разі не розсекретив точні характеристики оновленого кросовера Mitsubishi Outlander PHEV. У компанії розповіли, що модернізована гібридна силова установка відрізняється більш плавною роботою і поліпшеною економічністю.

Крім цього, оновлений гібридний позашляховик Mitsubishi Outlander PHEV 2018 модельного року отримав більш потужний генератор і модернізований задній електромотор, віддача якого зросла на 10%. Також на 15% була збільшена енергоємність тягової батареї - до 13,8 кВт / год.

Нарешті, до режимам руху Normal і 4WD Lock (повний привід з блокуванням) гібридного кросу Mitsubishi Outlander PHEV додалися нові режими Sport і Snow - для більшої позитивної динаміки їзди і руху по засніженій або слизькій поверхні.

Також варто відзначити, що «посвіжілий» автомобіль отримав деякі зміни в дизайні екстер'єру та інтер'єру. Зокрема, в автомобіля з'явилася нова світлодіодна головна оптика, переглянута решітка радіатора і нові набори 18-дюймових литих колісних дисків. Крім цього, в задній частині машини з'явилося нове збільшене аеродинамічне «крило».

У салоні оновленого гібридного позашляховика Mitsubishi Outlander PHEV можна виявити нові сидіння зі зміненою формою і посиленою бічною підтримкою, нову приладову панель, інші механічні перемикачі та інші задні дефлектори системи кондиціонування, повідомляє infocar.