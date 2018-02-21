Неймовірна знахідка: Археологи знайшли боксерські рукавички часів Римської імперії

VINDOLANDA TRUST

Боксерські рукавички часів Римської імперії виставили на загальний огляд в графстві Нортумберленд на півночі Великобританії. Вони були знайдені в ході розкопок біля оборонного укріплення Валу Адріана. Про це інформує ВВС.

Як відзначили експерти, дана археологічна знахідка є "єдиним екземпляром, що вижив з часів Римської імперії".

Рукавичка мають вигляд шкіряних накладок для кистей рук, які щільно прилягали до кісточок пальців, захищаючи в кулачних боях.

Також відомо, що рукавички застосовувалися в тренувальних боях, оскільки в них відсутні металеві вставки, які використовуються в древніх боксерських поєдинках.

"Всі наші знахідки зближують нас трохи з людьми, що жили майже 2 000 років тому. Волосся стає дибки при одній думці, що ти знайшов щось настільки дивовижне", - прокоментував знахідку професор Ендрю Бірлі, директор центру розкопок Vindolanda Trust.