Під льодовиком знайшли загублений світ

Фото: British Antarctic Survey

Вчені Британської антарктичної служби (British Antarctic Survey) запланували експедицію до морській екосистеми, яка раніше розташовувалася під шельфовим льодовиком Ларсен З в Антарктиді і відрізана від світу протягом 120 тисяч років. Про це пише видання Science Alert.

Світло знову став проникати в товщу води в цьому регіоні після того, як в 2017 році від льодовика відколовся айсберг A-68 площею близько шести тисяч квадратних кілометрів. Шматок льоду рушив у бік Південного океану, звільнивши водний простір. Дослідники планують вивчити раніше недоступну екосистему, перш ніж зміни умов навколишнього середовища приведуть до її зникнення.

Вони збираються описати зустрінутих в районі морських тварин, відібрати проби мікроорганізмів і планктону, а також взяти зразки порід і морської води. В ході експедиції вчені будуть користуватися даними супутникового моніторингу, щоб знайти шлях до екосистеми серед льодів.

Ларсен - найпівнічніший з решти великих льодовиків Антарктиди. Спостереження за його руйнуванням ведуться декількома вченими. Зокрема, команда MIDAS стежить за шельфом з 2011 року. У 2002 році була зруйнована частина льодовика Ларсен B, за площею порівнянна з територією американського острова Лонг-Айленд. На думку вчених, поява A-68 призведе до прискорення танення Ларсена.