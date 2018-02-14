Робота-собаку навчили відкривати двері

На представленому ролику розігрується драма, в якій робот не може вибратися з приміщення, поки йому на допомогу не приходить такий же робот, але з маніпулятором. Процес «втечі» зайняв близько 15 секунд.

Компанія Boston Dynamics в даний час належить японській SoftBank. Американський розробник відомий антропоморфним роботом Atlas і чотириногим BigDog.

У жовтні 2017 року китайський стартап Unitree Robotics створив робота-собаку Laikago. У Компанії зізналися, що при розробці Laikago надихалися роботами, створеними Boston Dynamics. Робот названий на честь собаки-космонавта Лайки - першої тварини, яка 3 листопада 1957 року в кораблі «Супутник-2» вивели в космос.