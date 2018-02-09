У Сіетлі заарештовано одного з творців популярної гри Counter-Strike

Джесс Кліфф, один з творців популярної гри Counter-Strike, заарештований в Сіетлі за підозрою в сексуальній експлуатації дитини, повідомляє Kotaku.

36-річний Джесс Кліфф працював в Valve, видавця Counter-Strike, з 2003 року. Представники компанії повідомили, що вони «все ще намагаються розібратися, що ж трапилося» і не звільнили співробітника, так як йому ще не висунули звинувачень.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, поліція поки не повідомляла якісь подробиці, і Кліффу не було пред'явлено звинувачення в скоєнні злочину.

Джесс Кліфф розробив гру Counter-Strike разом з програмістом Мін Лі в 1999 році.