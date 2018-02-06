У Єгипті знайшли загублену гробницю з одомашненими мавпами

Поховання розташоване в околицях пірамід Гізи. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті Phys.org.

Могила належала жінці на ім'я Хетпет - наближеної фараона з п'ятої династії. Стіни гробниці зроблені з глиняної цегли, покритої настінними розписами. На деяких малюнках відображена сама Хетпет, яка спостерігає за полюванням і риболовлею. На інших картинах зображені одомашнені мавпи, які навчені збирати фрукти або танцювати під музику.

Мумії жінки не виявлено. Однак археологи вважають, що в західній частині некрополя Гізи загублена ще одна гробниця Хетпет. На даний момент дослідники проводять розкопки в пошуках другої могили. Вважається, що під землею знаходиться ще багато поховань і артефактів, які, як сподіваються вчені, незабаром будуть відкриті.

Некрополь Гізи - великий комплекс поховань, розташований на території Мемфіса, столиці Давнього Єгипту. Основу некрополя складають піраміди Гіза, скульптура Сфінкса, малі піраміди та інші споруди.