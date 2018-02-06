Їжа з пластикової тари може викликати онкологію

Вчені британського Ексетерського університету виявили в організмі підлітків сліди бісфенолу А - хімічної сполуки, що входить до складу пластмаси, яка використовується в пляшках з питною водою, а також в контейнерах для їжі. Подібність бісфенолу з жіночим статевим гормоном естрогеном є причиною розладів репродуктивної системи і ряду онкологічних захворювань. Про це повідомляє видання The Telegraph.

Фахівці проаналізували зразки сечі у 94 підлітків, при цьому у 86 відсотків виявився бісфенол А (ДФП). Випробовувані також заповнювали опитувальники харчової поведінки, в яких вказували, які продукти вони вживали. Оскільки хімічна сполука, що міститься в пластикових пакетах, виділяється в їжу, вчені попросили учасників утриматися від вживання упакованих в пластик продуктів. Однак навіть в цьому випадку вміст бісфенолу в сечі не знизився.

За словами вчених, спеціально розроблена дієта, націлена на зниження концентрації ДФП в організмі, не виявилася ефективною. Навіть ті продукти, які не продавалися в пластикових пакетах або контейнерах, мали інгредієнти, піддані впливу бісфенолу на етапі виробництва. При цьому найбільшу небезпеку становлять пляшки для питної води, що використовуються протягом довгого часу.

У той же час British Plastics Federation критикує висновки, зроблені вченими. В організації вважають, що шкода від бісфенолу А в пластмасі перебільшена, а результати численних наукових досліджень показують відсутність для здоров'я наслідків зберігання їжі в пластиковій тарі. Крім того, бісфенол, що зустрічається в полікарбонатній пластиці, не утворюється при синтезі поліетилентерефталату (ПЕТФ), який також широко використовується для виготовлення пластикового посуду.