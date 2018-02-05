Porsche витратить на електромобілі 6 мільярдів євро

Mission E Фото: Porsche AG

Німецька автомобільна компанія Porsche планує вдвічі збільшити інвестиції в розробку систем електроприводу для плагін-гібридних і повністю електричних автомобілів. Про це рішення, прийняте на останньому засіданні наглядової ради компанії, повідомила прес-служба компанії.

До 2022 року ці витрати складуть понад 6 мільярдів євро. Приблизно 500 мільйонів з цієї суми підуть на розробку модельних варіантів і модифікацій електроспорткара Mission E. Близько мільярда євро планується витратити на електрифікацію і гібридизацію існуючого модельного ряду.

Представники компанії підкреслили успіх плагін-гібридів на европеському ринку. Так, 60 відсотків усіх проданих екземплярів нової версії Panamera оснащені саме такою силовою установкою; на скандинавському ринку ця частка склала до 90 відсотків усіх замовлень.

Спорткар Mission E буде оснащуватися повністю електричним приводом потужністю 600 кінських сил. Прототип машини розганяється з місця до 100 кілометрів на годину менш ніж за 3,5 секунди. Запас ходу, за даними виробника, становить 500 кілометрів на циклі NEDC. 80-відсоткова зарядка батареї займає близько 15 хвилин.