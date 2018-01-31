Компанія Nissan створила самохідні домашні тапочки

Для проведення реальних випробувань частин майбутньої системи ProPilot, яка з часом стане "рушійною силою" всіх автомобілів-роботів, фахівці компанії Nissan придумали і реалізували вельми незвичайну ідею. Вони створили самоврядний і самохідний варіант домашніх капців, здатних самостійно пересуватися і паркуватися в установленому для цього місці житлового приміщення.

Перші "самоврядні тапочки" будуть проходити випробування в готелях відомої японської мережі Ryokan. Якщо з тапочками все пройде вдало, то примітивні варіанти системи ProPilot можуть отримати стільці, столики, подушки та інші побутові предмети, які самостійно зможуть повертатися на свої місця після їх використання, підтримуючи постійний порядок в приміщенні.

Відзначимо, що "автоматичні тапочки" повертаються на вихідну позицію не самостійно, для активації цієї функції мешканцям готелю необхідно натиснути на спеціальну кнопку, розташовану на стіні. І якщо вони, покидаючи свій номер, забудуть це зробити, то на цю кнопку пізніше натисне прибиральниця, якій не доведеться розшукувати тапочки по всьому номеру і ставити їх на належне місце.

Створення і використання незвичайних тапочок-роботів навряд чи можна розглядати як серйозний засіб для випробувань і налагодження елементів автомобільної системи ProPilot. Все вказує на те, що це, швидше за все, є лише рекламним ходом компанії, покликаної привернути увагу громадськості до розроблюваних зараз технологій, інформує dailytechinfo.