Нові дослідження: вік людини сягає 200-400 тисяч років тому

Міжнародна група дослідників змогла довести, що вік останків людини, виявлених в ізраїльській печері в 2007 році, становить майже 200 тисяч років. Це робить їх найдавнішими кістками Homo sapiens з тих, що були знайдені за межами африканського континенту. Відкриття дозволить переглянути гіпотезу, згідно з якою розселення людини з Африки почалося не раніше 100 тисяч років тому. Про це повідомляє видання Science Alert. Стаття вчених опублікована в журналі Science.

Останки представлені фрагментом черепа і частиною верхньої щелепи з зубами. Вони перебували в шарі осідлих порід в печері Мислі на схилі гори Кармель. Тут же були знайдені кістки тварин, а також артефакти, зроблені з кременю. Попередній аналіз показав, що вік людських останків сягає 100-160 тисяч років.

Відповідно до сучасних палеоантропологічних даних, сучасна людина з'явилася в Африці в період 200-400 тисяч років тому. Результати дослідження людського геному показали, що мітохондріальні гени, присутні у сучасних людей, успадковані від однієї жінки - мітохондріальної Єви, - жила в Африці 200 тисяч років тому. Вона не була єдиною прародителькою людей, оскільки деяка частка ядерної ДНК дісталася від інших жінок, які жили приблизно в той же час. Вважалося, що люди почали поширюватися по інших континентах близько 100 тисяч років тому.

Новий аналіз кісток з печери Мислі показав, що вік останків з Ізраїлю майже порівняємо з віком мітохондріальної Єви. Це означає, що міграція з Африки почалася набагато раніше, ніж вважали палеоантропологи. Сучасні люди вже тоді могли змішуватися з представниками архаїчних груп роду Homo (неандертальці, Денисовська людина). За словами вчених, деякі анатомічні особливості у знайдених фрагментів характерні для неандертальців.