Rolls Royce царя Миколи II виставили на продаж за € 4 млн

На одному зі спеціалізованих сайтів з продажу автомобілів з'явився раритетний Rolls-Royce Silver Ghost 1914 року. Як стверджує його власник, автомобіль належав Миколі II і зараз знаходиться в Берліні. За рідкісний Rolls-Royce просять близько € 4 млн.

Відповідно до опису, автомобіль знаходиться в ідеальному стані і не потребує ремонту. Цей Silver Ghost був випущений в 1914 році, оснащений потужним для того часу 72-сильним мотором об'ємом 7,4 л і має пробіг всього 2 тис. кілометрів.

«Після смерті Миколи II цей Rolls-Royce Silver Ghost придбав колекціонер і виставляв у своєму казино в Лас-Вегасі. Потім перейшов у руки іншого колекціонера, який сховав його в бункері в Німеччині. Після смерті перекупника раритет був загублений, поки бункер випадково не виявили. Останній раз автомобіль виставлявся на продаж на аукціоні в Німеччині в 2013 році за € 5,5 млн», - стверджує власник.

Rolls-Royce Silver Ghost випускався з 1905 по 1926 роки. Всього за 20 років було випущено 8416 екземплярів.