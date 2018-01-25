Єврокомісія оштрафувала постачальника чіпів Apple майже на мільярд доларів

Єврокомісія оштрафувала постачальника чіпів Apple майже на мільярд доларів

Компанія Qualcomm здійснювала платила ключовому клієнту за те, щоб він не купував продукцію у конкурентів.

Джерело: Відомості

Єврокомісія оштрафувала компанію Qualcomm, яка є постачальником чіпів Apple, на

€ 997 млн. Про це йдеться в повідомленні ЄК.

Штраф призначений за зловживання домінуючим становищем на ринку. За даними регулятора, Qualcomm робив значні виплати ключовому клієнту за те, щоб він не купував продукцію у конкурентів.

За словами Єврокомісара з питань конкуренції Маргрете Вестагер, Qualcomm виплатила «мільярди доларів США ключовому клієнту Apple».

«Це означало, що жоден конкурент не міг ефективно конкурувати з Qualcomm на цьому ринку, незалежно від того, наскільки хороша їхня продукція. Поведінка Qualcomm позбавила споживачів та інші компанії більшого вибору в секторі інновацій. ... Це незаконно відповідно до антимонопольних правил ЄС », - заявила Вестагер.

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