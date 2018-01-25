Єврокомісія оштрафувала постачальника чіпів Apple майже на мільярд доларів

Єврокомісія оштрафувала компанію Qualcomm, яка є постачальником чіпів Apple, на

€ 997 млн. Про це йдеться в повідомленні ЄК.

Штраф призначений за зловживання домінуючим становищем на ринку. За даними регулятора, Qualcomm робив значні виплати ключовому клієнту за те, щоб він не купував продукцію у конкурентів.

За словами Єврокомісара з питань конкуренції Маргрете Вестагер, Qualcomm виплатила «мільярди доларів США ключовому клієнту Apple».

«Це означало, що жоден конкурент не міг ефективно конкурувати з Qualcomm на цьому ринку, незалежно від того, наскільки хороша їхня продукція. Поведінка Qualcomm позбавила споживачів та інші компанії більшого вибору в секторі інновацій. ... Це незаконно відповідно до антимонопольних правил ЄС », - заявила Вестагер.