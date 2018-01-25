На орбіту Землі запустили дзеркальну кулю

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab запустила на орбіту Землі дзеркальну кулю на зразок тих, що використовуються на дискотеках. Куля, яка отримала назву «Зірка людства», була запущена разом із трьома малими супутниками 21 січня з території Нової Зеландії.

Супутник швидко обертається і може стати найяскравішим мигаючим об'єктом на нічному небі, повідомили в компанії, передає Space.com. «Не важливо, де ви знаходитеся, і що відбувається у вас в житті, кожен зможе побачити «Зірку людства» в нічному небі», - заявив Пітер Бек, засновник компанії.

Супутник був виведений на орбіту через 8 хвилин і 31 секунду після старту і тепер обертається навколо землі з періодом 90 хвилин. Супутник повинен стати «яскравим символом уразливості людства у всесвіті» заявили в компанії.