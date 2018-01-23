Найпопулярніші автомобілі в світі

За даними статистичного порталу focus2move, поза конкуренцією був японський "паркетник" Toyota RAV4 - його придбали 807 тисяч 400 одиниць, що на 11 відсотків вище, ніж роком раніше. На другій сходинці цього списку розташувався позашляховик Honda CR-V: це авто купили 748 тисяч 48 водіїв на планеті. Замкнув трійку найбільш популярних кросоверів Volkswagen Tiguan, який розійшовся тиражем в 703 тисячі 143 одиниці. Також в топ-10 кращих увійшли Hyundai Tucson, Haval H6, Nissan Qashqai, Nissan Rogue, Nissan X-Trail, Kia Sportage і Mazda CX-5.