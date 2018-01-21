General Motors випустить автомобіль без керма і педалей

Один з найбільших американських автовиробників General Motors (GM) планує до 2019 року випустити безпілотну машину без керма. Про це повідомляється на сайті концерну.

Компанія має намір налагодити серійне виробництво автомобіля Cruise AV на основі електромобіля Chevrolet Bolt.

За словами президента GM Дена Аммана, над машиною працювали півтора року, передає Financial Times. Він пояснив, що це перший автомобіль, який з самого початку розробляли без елементів управління - рульового колеса і педалей.

Як зазначає The Verge, прототип машини вже тестують на вулицях Сан-Франциско (штат Каліфорнія) і Фінікса (Арізона).

Крім GM, розробками безпілотних автомобілів займаються сервіс таксі Uber, автоконцерни Volvo, Ford, Jaguar Land Rover, Volkswagen, а також компанія Ілона Маска Tesla. Вона створила в тому числі електричнe вантажівкe з автопілотом.

Як правило, випускаються і проектуються автомобілі не повністю автономні і припускають можливість керування водієм.