Батарея iPhone спалила магазин Apple

Майже півсотні людей евакуювали з магазину Apple Store через загорання батареї iPhone. В результаті одна людина отримала травму, ще сімом було надано медичну допомогу, повідомляє Reuters.

Інцидент стався у вівторок, 9 січня, в магазині Apple, що знаходиться недалеко від центрального залізничного вокзалу Цюріха (Швейцарія). Задимлення виникло, коли співробітник ремонтної служби витягував перегріту батарею з корпусу iPhone, в результаті чого сам працівник отримав невеликий опік руки.

Задимлення вдалося ліквідувати, засипавши смартфон кварцовим піском, перед цим приміщення залишили близько півсотні співробітників і відвідувачів.

У грудні 2017 року корпорація Apple зізналася в зниженні продуктивності iPhone зі старими акумуляторами. Пізніше компанія вибачилася перед користувачами.