Японський космонавт виріс у космосі на 9 см

Японський космонавт Норішіге Канаі виріс на дев'ять сантиметрів всього за три тижні перебування на МКС.

Норішіге Канаі написав у соцмережі: "Доброго ранку всім. У мене великі новини сьогодні. Ми вимірювали наш зріст і вагу, і - вау, вау, вау - я виріс на цілих 9 сантиметрів!"

Зазвичай космонавт під час польоту може вирости на два-три сантиметри.

Це пояснюють тим, що в невагомості хребет дещо розтягується, бо на нього не тисне вага тіла. На Землі зріст космонавта повертається до попередніх показників.

"Дев'ять сантиметрів - це, звісно ж, багато, але можливо. Варто пам'ятати, що кожне людське тіло - особливе, воно реагує по-своєму", - пояснив представник Космічного агентства Британії Ліббі Джексон.

"Я виріс, як рослина, всього за три тижні. Нічого подібного зі мною зі школи не ставалося", - написав космонавт.

Пан Канаі також повідомив, що хвилюється, бо може не поміститися в ракету, яка повертає космонавтів з МКС на Землю. Справа у тому, що там є обмеження у висоті, і занадто високий космонавт може зіткнутися з проблемами.

Для Норішіге Канаі це перший політ до космосу. Раніше він служив військовим медиком у Морських силах самооборони Японії, пише ВВС.