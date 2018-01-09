Toyota, Hyundai і BAIC теж переходять на електромобілі

Відомих виробників, які не стали рухатися в цьому напрямку, залишилися одиниці (якщо взагалі залишилися).

Toyota

Помітно відставши від всієї галузі в справі електрифікації своїх авто через акцент на розвиток водневих паливних елементів, Toyota, нарешті, оголошує про значне розширення своїх планів по виробництву електромобілів з живленням від батарей (BEV).

Примітно те, що ще пару місяців тому керівництво компанії дуже скептично висловлювалося щодо швидкого розвитку індустрії електрокарів.

Згідно з новою стратегією, озвученою сьогодні в Токіо, японський автовиробник створить 10 нових моделей «акумуляторних» електрокарів, що випускаються під брендами Toyota і Lexus на початку 2020-х, а до 2025 року компанія має намір надати, як мінімум, опцію електричного приводу для всієї лінійки своїх автомобілів.

У найближчі сім років всі моделі Toyota будуть або гібридними або повністю електричними, або в базовій версії будуть оснащуватися ДВС, але при цьому також будуть доступні і в модифікаціях з електродвигуном в якості основної силової установки. Крім того, компанія планує до 2030 року продавати не менше 5,5 млн автомобілів з нульовим викидом щорічно (в цю цифру увійдуть як електричні, так і водневі транспортні засоби).

Для реалізації цих планів Toyota збирається вкласти у виробництво акумуляторів близько 13,3 млрд доларів до 2030 року. Компанія розраховує, що до кінця наступного десятиліття вона буде отримувати більше 50% прибутку виключно за рахунок продажів електромобілів.

Hyundai

Hyundai Motor Group, співвласниця Kia Motors, поділилася не менше амбітними планами щодо розвитку екологічно чистих транспортних засобів, повідомляє Bloomberg.

Південнокорейський автовиробник має намір сформувати масштабне сімейство гібридних і повністю електричних машин - починаючи від компактних міських моделей і закінчуючи великими і преміальними автомобілями бренду Genesis.

Повідомляється, що протягом наступних 8 років на ринок будуть виведені 38 «зелених» автомобіля, більшість з яких отримають повністю електричний силовий агрегат. Зокрема, на найближчі 5 років заплановано випуск семи нових моделей з тим або іншим ступенем електрифікації.

Hyundai також розробить свою першу спеціалізовану архітектуру для електромобілів, яка дозволить компанії випускати широкий ряд моделей з великим запасом ходу (не менше 500 км). При цьому, компанія і далі має намір розвивати напрямок водневого транспорту, пише 3Dnews.

BAIC

А ось BAIC пішов ще далі - китайський автоконцерн має намір повністю виключити зі свого виробництва моделі з двигунами внутрішнього згоряння до 2025 року. А до 2020 року китайський автовиробник припинить продаж бензинових авто в Пекіні.

Це рішення продиктовано політикою Пекіна, націленою на перепрофілювання автопрому країни на електричні і гібридні автомобілі. У столиці Китаю BAIC припинить продаж машин з ДВС уже протягом трьох років, а в наступні два роки поширить цей досвід на весь Китай.

Конкурент BAIC, компанія Chongqing Changan Automobile ще в жовтні заявила, що бачить своє майбутнє виключно в електричному транспорті. Тому припинить продавати автомобілі з ДВС в 2025 році. Це стало відповіддю на заяву міністерства транспорту Китаю про те, що уряд уже почав прораховувати терміни введення повної заборони на виробництво і продаж традиційних автомобілів. Очевидно, що автовиробники, які вчасно не перебудуються на створення «чистого» транспорту, просто збанкрутують.

Нагадаємо, восени новий уряд Нідерландів представив детальний план дій, який включає в себе повну заборону на продаж автомобілів з бензиновим і дизельним двигунами до 2030 року. Раніше стало відомо про аналогічні плани урядів Франції, Британії та Шотландії. Таку ж мету поставили і в Китаї, правда з конкретними термінами поки не визначилися.