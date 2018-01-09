Термін служби батареї електромобіля можна збільшити на 50%

Електромобіль Nissan Leaf, реальний запас ходу якого знаходиться в межах 175 км (модель 2018 року поки не надійшла в продаж) вважається суто міським авто, оскільки його водіям занадто пильно доводиться стежити за станом заряду батарей. Tesla Model 3, яка майже в два рази далекобійна, вже потроху виходить на масовий ринок, але і з нею поїздки на далекі відстані, напевно, будуть не самими комфортними.

Акумулятори цих електрокарів зможуть працювати на 50% довше з новим пристроєм, запатентованими вченими з Університету Вандербільта (США). Він реконфігурує кожен окремий модуль (кластер акумуляторних осередків) в батареях автомобілів в режимі реального часу або автономному режимі - в залежності від того, наскільки ефективно працюють інші модулі.

Для моделювання нової технології підвищення довговічності, інженери використовували опенсорсний літій-іонний акумулятор Tesla, в якому підключали спеціальний контролер до кожного елементу батареї.

«Ми знаємо, що є деякі осередки, які розряджаються раніше інших, і коли це з ними відбувається, інші також працюють менш ефективно», - зазначає Тім Поттейгер, співавтор розробки. - Ми стежимо за тим, щоб у всіх них енергія закінчувалася в один і той же час».

У поточній конфігурації акумуляторних систем Tesla і Nissan, електроніка фіксує найгірший сценарій за кількістю залишкового заряду з тим, щоб користувачі рідше виявлялися в скрутному становищі. Це означає, що зазвичай індикатори показують нульовий рівень тоді, як в батареї ще може залишатися близько 10% енергії, каже Поттейгер. Їх пристрій також може підключатися до програмного забезпечення електромобілів для більш точного збору даних, що дозволить водіям максимально використовувати заряд.

Чим старші батареї, тим більша ймовірність того, що вони зіткнуться з проблемами, що роблять їх менш ефективними, і тим більше у пригоді стає їх рішення, вважають інженери. «Вони будуть набагато довше служити, - сказав Поттейгер. - Водії не відразу отримають 50-процентний приріст, але з часом це безпосередньо вплине на тривалість життя батареї».

Навіть якщо метод американських вчених не вийде впровадити в промисловому масштабі, в недалекому майбутньому нові технології забезпечать зарядку батарей в лічені хвилини. Саме таку систему запатентувала компанія Fisker, яка обіцяє випустити твердотільні батареї, здатні зарядитися за 1 хвилину і забезпечити дальність ходу 800 км.