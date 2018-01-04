Нобелівський лауреат озвучила 5 легких способів уповільнити старіння

Нобелівський лауреат, біолог Елізабет Блекберн озвучила п'ять легких способів уповільнити старіння. Своїми порадами вона поділилася з виданням Business Insider.

Спеціаліст обгрунтувала дану теорію на своїй науковій роботі по теорії старіння внаслідок скорочення тіломірних ділянок хромосом.

По-перше, Блекберн рекомендує впоратися зі стресом. У своєму дослідженні вона вивчала поведінку матерів, які виховують дітей з аутизмом та іншими хронічними захворюваннями. Вона з'ясувала, що у більш стресостійких жінок тіломіри коротшали значно повільніше.

По-друге, вчений радить медитувати. За її даними, люди, які медитувати по 12 хвилин в день протягом двох місяців, змогли уповільнити зміну тіломірів.

Також Блекберн вважає важливим більше спілкуватися з сусідами, вступити в шлюб і завести одного на все життя. Крім того, фахівець рекомендує заробляти гроші. Її дослідження показало, що у людей з більш високими доходами тіломіри частіше бувають довшими.