Вчені знайшли в організмі "внутрішні ваги"

Відповідне дослідження опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фахівці провели експеримент, в ході якого імплантували піддослідним мишам важкі капсули. Через два тижні жовтня миші зі штучною "зайвою вагою" скоротили споживання їжі і втратили значну частину жирової маси. Відзначається, що тварини втратили саме стільки грам, скільки важило штучне навантаження. Вчені прийшли до висновку, що в організмі присутній механізм, який "реєструє" зайву вагу, а потім посилає мозку сигнал про необхідність скоротити споживання їжі. Фахівці припускають, що цей процес контролюється остеоцитами - особливим типом клітин, які знаходяться всередині кісткової тканини хребетних тварин, в тому числі і людини.