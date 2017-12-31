В Ізраїлі в кухонному горщику знайшли прах римського легіонера

Археологи з Управління старовини Ізраїлю в ході розкопок давньоримського військового табору на півночі країни знайшли кам'яні будівлі і декілька сотень артефактів, повідомляє видання Haaretz. Також вчені виявили рукотворну печеру, в якій був кухонний горщик з останків, ймовірно, солдата, так як в II-III століттях н.е. в таборі розташовувався VI легіон, який брав участь у придушенні повстання Бар-Кохби в 132-135 роках.

Розкопки на цій території здійснювалися в 2002-2003 роках і потім продовжилися з 2013 року. За цей час дослідники виявили фрагменти будівель, в тому числі будинки командувача, і черепицю з печаткою VI легіону. На даний момент це єдиний знайдений в Східному Середземномор'ї римський військовий табір.