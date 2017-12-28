Біологи відкрили новий вид гігантських восьминогів

Біологи встановили, що восьминоги виду Enteroctopus dofleini не є єдиними головоногими молюсками північних областей Тихого океану. Завдяки генетичній експертизі визначено раніше невідомий вид з Аляски і Беренгового моря. Біологи з Університету Аляски знайшли другий вид гігантських восьминогів в Тихому океані, що є найбільшим на Землі. Ареали проживання знайденого виду розташовані в області Берингового моря і Аляски. Завдяки холодним і глибоким водам, які є комфортними умовами для проживання головоногого молюска нового виду, його рідко бачили драйвери. Особи гігантських восьминогів Enteroctopus dofleini здатні виростати до декількох метрів в довжину і до півсотні кілограмів ваги. У Тихому океані виловлено понад 20 представників гігантських молюсків, шість з яких, як з'ясувалося, відносяться до нового виду. Це факт підтверджений за допомогою генетичного аналізу і візуального порівняння. Дослідники поки не можуть робити висновки про точну чисельність цих восьминогів.