Вчені повідомили, що буде із Землею, якщо Сонце згасне на добу

Уже через кілька хвилин після такого явища на всій Землі буде тьма, а небо різко перетвориться в чорне. Американські вчені за допомогою комп'ютерного моделювання провели дослідження і з'ясували, що відбудеться, якщо на 24 години Сонце перестане світити. Про це повідомляють ЗМІ. Як виявилося, вже через 8-9 хвилин після подібного явища небо різко стане чорним, на планеті стане темно. Рослини незабаром припинять виробляти кисень. За добу температура поверхні Землі впаде до +5 - +7 градусів за Цельсієм. У зв'язку з цим почнуться перебої в подачі електрики і води. Різниці не відчують тільки морські мешканці.