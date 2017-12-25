Вчені повідомили, що буде із Землею, якщо Сонце згасне на добу
Американські вчені за допомогою компютерного моделювання провели дослідження.
Уже через кілька хвилин після такого явища на всій Землі буде тьма, а небо різко перетвориться в чорне. Американські вчені за допомогою комп'ютерного моделювання провели дослідження і з'ясували, що відбудеться, якщо на 24 години Сонце перестане світити. Про це повідомляють ЗМІ. Як виявилося, вже через 8-9 хвилин після подібного явища небо різко стане чорним, на планеті стане темно. Рослини незабаром припинять виробляти кисень. За добу температура поверхні Землі впаде до +5 - +7 градусів за Цельсієм. У зв'язку з цим почнуться перебої в подачі електрики і води. Різниці не відчують тільки морські мешканці.