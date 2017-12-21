Знайдений загадково зниклий 100 років тому австралійський підводний човен

Зниклий 103 роки тому австралійський підводний човен HMAS AE1 виявили біля узбережжя островів Дьюк-оф-Йорк, що входять до складу Папуа - Нової Гвінеї. Про це повідомляється на сайті Міноборони Австралії.

Уламки підводного човна були знайдені в ході експедиції, розпочатої минулого тижня. Вони знаходяться на глибині близько 300 м.

На борту підводного човна, який зник 14 вересня 1914 року в районі островів Нова Британія, перебували 35 осіб.

Повідомляється, що доля екіпажу підводного човна «залишалася однією з найзначніших загадок австралійської військової історії».

Також зазначається, що з виявленням субмарини була розкрита «найстаріша військово-морська таємниця Австралії».