Apple придбала Shazam

Про це повідомляє портал BuzzFeed News з посиланням на представника Apple Тома Неймаяра.

«З моменту запуску App Store, Shazam регулярно входив в топи рейтингів додатків для системи iOS. Сьогодні ним користуються сотні мільйонів людей по всьому світу, використовуючи різні платформи», - заявив Неймаяр.

Він також уточнив, що у Apple є деякі плани після цієї покупки.

Відзначається, що компанії не розкривають суму і умови угоди. Однак джерела порталу TechCrunch повідомили, що вартість операції оцінюється в $ 400 млн.

У вересні 2016 року компанія Shazam Entertainment вперше за 17 років існування отримала операційний прибуток завдяки рекламі.