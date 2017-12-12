Вчені виявили нову небезпеку домашніх вихованців
Вчені стурбовані поширенням паразитарних стрічкових червяків.
Американські вчені стурбовані поширенням паразитарних стрічкових черв'яків Echinococcus multilocularis, заражені якими можуть померти.
Їх носіями зазвичай стають гризуни та інші дикі тварини, проте гельмінти потрапляють також в собак і кішок і можуть передаватися від них людям. Про це пише видання ScienceAlert.
Паразит призводить до смерті в 50-75 відсотках випадків, якщо його вчасно не виявити і не видалити хірургічним способом уражені тканини. Для людей з порушеннями функцій імунної системи показники смертності вищі.
У 2009 році був зареєстрований перший випадок печінкової форми гельмінтозу у домашньої собаки, що живе в Британській Колумбії (провінція Канади). З тих пір зафіксовані тяжкі випадки зараження у семи собак в Західній Канаді і чотирьох собак в Онтаріо.
Фахівці проаналізували ДНК Echinococcus multilocularis, виявлених у домашніх тварин, і з'ясували, що паразити були пов'язані з стрічковими хробаками, які жили в Швейцарії, Німеччині, Австрії та Франції. Дослідники прийшли до висновку, що гельмінтів в Північну Америку занесла собака з Європи. Згодом черв'яки були виявлені у диких північноамериканських тварин, в тому числі лисиць і койотів.
Собак, в організм яких потрапляє паразит, насилу вдається вилікувати. Як пише видання, близько половини заражених тварин, які брали участь в швейцарському дослідженні, довелося приспати.