Вчені знайшли копію нашої планети

На основі даних, зібраних Європейською південною обсерваторією (ESO), канадські вчені зробили висновки про наявність відразу двох схожих на Землю планет в сузір'ї Лева. Одна з екзопланет отримала назву K2-18b, і, на думку вчених, вона є «розширеною версією» Землі. Це скеляста планета з невеликою газової атмосферою, як у Землі. При цьому вона значно більша Землі, а її поверхня покрита товстим шаром льоду.

Однак на цьому відкриття не закінчуються, оскільки вчені виявили, що у K2-18b є «сусід-близнюк». Обидва небесних тіла обертаються навколо червоного карлика K2-18, який розташовується в сузір'ї Лева на відстані 111 світлових років від Землі. Крім того, дослідникам вдалося встановити, що планети-близнюки знаходяться на достатній віддалі від зірки, а це робить можливим наявність на них рідкої води і, потенційно, життя.

Про відкриття Європейської південної обсерваторії повідомляє сайт phys.org. Телескопи обсерваторії розташовуються в пустелі Республіки Чилі. Прилади ESO вважаються одними з найбільших і технічно досконалих у світі. Всього система складається з двох лабораторій:

NTT (New Technology Telescope) - перший телескоп з активною оптикою, діаметр 3,6 м, розташований в обсерваторії Ла-Силья.

VLT (Very Large Telescope) - система з чотирьох телескопів 8,2 метра і чотирьох допоміжних 1,8 метра в обсерваторії Паранал.

Крім того, в даний час ведеться будівництво Європейського надзвичайно великого телескопа з сорокаметровим дзеркалом, який повинен стати найбільшим телескопом в світі.