Вибір ноутбука залежно від його призначення

Ні для кого не секрет, що практично всі гаджети розрізняються не тільки за зовнішнім виглядом, але й опціями. Головним моментом, який багато в чому визначає можливості ноутбука, є його призначення.

Зокрема, найбільш продуктивними є ігрові ноутбуки, а найкраще для роботи використовувати моделі з великою ємністю акумулятора, що дозволить їх використовувати довгий час без підзарядки.

Ігровий ноутбук: відмінні риси

Кожна конкретна гра має свої мінімальні і максимальні вимоги. Перше, на що потрібно звернути увагу, це екран. Наприклад, в інтернет-магазині Aleco.com.ua, можна вибрати моделі як зі стандартною діагоналлю 15,6, так і більшою.

Крім того, варто віддавати перевагу таким параметрам:

FullHD;

матриця IPS;

процесор - Intel Core I, Intel Core M, або AMD, хоча перші два більш кращі;

відеокарта - GeForce GTX 1050, 1060 та інші;

оперативна пам'ять - від 6-8 Гб;

внутрішній накопичувач - тип SSD, обсяг від 1Тб;

наявність USB, HDMI, VGA;

бездротові технології: Wi-Fi, Bluetooth.

Варіант для навчання

Незважаючи на те, що вважається, що такий гаджет повинен мати середні показники, їх може бути недостатньо. Залежить це від того, які завдання ставляться для студентів. Зокрема, для гуманітарних спеціальностей дійсно не потрібні «серйозні» характеристики.

Зате для «технарів» варто доглядати модель в залежності від вимог програм, які використовуються в ході навчання. Наприклад, різні системи для розробки ПО, графічні редактори і інженерні інструменти будуть працювати тільки при певних рівнях продуктивності.

Ще одне важливе питання для навчального ноутбука - вага і розмір. Якщо планується часто носити гаджет з собою, то оптимальним вибором буде модель з діагоналлю 12-13 дюймів. Якщо ж він буде виконувати функцію настільного ПК, то можна придивитися і до великих екранів. Зокрема, в магазинах Києва та Вінниці можна вибрати моделі, в яких дисплей має діагональ від 9 до 18,4 дюйма.

Ноутбук для роботи

В даному випадку можна використовувати ті ж принципи вибору, що і з ноутбуком для навчання. В першу чергу варто визначити потреби програм, які використовуються в процесі трудової діяльності.

Важливим моментом є екран. За цілий день роботи за комп'ютером очі повинні втомлюватися якнайменше. Найкращим варіантом є матриця IPS, роздільна здатність Full HD, хороша контрастність, перенесення кольорів.