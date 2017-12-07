Вчені виявили загадковий обєкт на краю Всесвіту

Група американо-німецьких вчених виявила надмасивну чорну діру, яку від Землі відокремлюють 13 мільярдів світлових років. Вона утворилася через приблизно 690 мільйонів років після Великого вибуху, під час епохи реіонізації, коли з'являлися квазари і перші зірки. Такий великий об'єкт, характерний для сучасного Всесвіту, не є типовим для ранніх часів, коли масивні тіла тільки починали формуватися. Стаття астрономів опублікована в журналі Science.

Маса виявленої чорної діри дорівнює 800 мільйонам Сонць. Вона знаходиться в складі квазара (активного ядра первинних галактик) J1342 + 0928, який був виявлений під час аналізу даних DECam Legacy Survey, отриманих Міжамериканською обсерваторією Серро-Тололо в Чилі. Оскільки світло від древніх об'єктів зміщується в інфрачервону область спектра, вчені також скористалися даними інфрачервоного космічного телескопа Wide-Field Infrared Survey Explorer та інфрачервоного телескопа Великобританії. Вчені вважають, що формування такого масивного об'єкта стало можливим через те, що він розташовувався в більш щільному регіоні Всесвіту. Чорна діра швидко збільшувалася в розмірі, поглинаючи речовина навколо себе, проте пізніше її зростання сповільнилося. Вона перетворилася на типову надмасивну чорну діру, яка розташовується в центрі еліптичної галактики.