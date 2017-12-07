Вчені назвали 5 головних загроз людству

У топ-5 цього не дуже оптимістичного рейтингу увійшли небезпеки, що криються в космосі , повідомив портал ToDay News Ufa.

Найбільшу загрозу, за версією вчених, являє для людства Сонце. Оскільки небесне світило забезпечує добробут Землі, то і будь-які зміни на зірці можуть погубити планету.

На другому місці опинилася Галактика Андромеда. Через якихось п'ять мільярдів років вона може поглинути Чумацький Шлях.

Замикає трійку основних небезпек, які загрожують Землі з космосу, чорні діри. Вчені заявили, що викинутий однією з них потік плазми в бік планети повністю спалить її.

Зірки, які рухаються до Землі, стали четвертою ймовірною причиною загибелі всього живого. Фахівці підрахували, що через сотні мільйонів років, наблизившись до планети, вони розірвуть її на частини своєю гравітацією.

Замкнули топ-5 астероїди. Вчені не виключають, що знищили колись динозаврів космічні тіла, можуть зіграти фатальну роль і в долі людства.

Нещодавно з'ясувалося, що Земля в далекому минулому поглинула кілька ненароджених планет. Це сталося після зіткнення з протолуною Тейєю. Такою теорією геологи пояснили знахідки, зроблені в Гренландії.