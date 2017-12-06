Лівшу можна розпізнати на 18 тижні внутрішньоутробного розвитку

Ким буде людина, лівшею або правшею, можна визначити вже на 18 тижні внутрішньоутробного розвитку, з'ясували дослідники з Італії. Результати дослідження були опубліковані в журналі Scientific Reports.

Вчені спостерігали за допомогою 4D-УЗД за 29 плодами в материнській утробі на різних термінах - на 14,18 і 22 тижні розвитку. Аналізуючи 20-хвилинні записи рухів рук плода в бік рота, очей і стінки матки, вони робили прогнози про те, якою рукою дитина буде переважно користуватися в майбутньому. Через дев'ять років вони з'ясували, хто з дітей зріс лівшею, а хто - правшею і порівняли отримані результати з ранніми спостереженнями. Як виявилося, зроблені після 18-го тижня прогнози були вірними мінімум на 89%.

Результати роботи підтверджують гіпотезу про те, що ліворукість і праворукість формується ще на етапі внутрішньоутробного розвитку. Точність аналізу відкриває нові перспективи для лікарів - перевага тої чи іншої руки буває пов'язана з патологіями, що включають міжпівкулеву асиметрію, депресію, шизофренію і розлади аутистичного спектру. Спостереження за плодом дозволить виявити можливість таких відхилень і заздалегідь продумати стратегію взаємодії з дитиною.