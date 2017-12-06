Наближається зима, а разом з нею - бажання зігрітися в теплі, створивши в будинку справжній затишок. Допомогти в цьому може хороший обігрівач, здатний підтримувати комфортну температуру в приміщенні за умови ефективного використання енергії. Встановити такий пристрій можна в кімнатах будь-якого розміру, на дачі, в офісі або на складі, де відсутнє центральне опалення.

Побутові обігрівачі та конвектори - доступна техніка від магазину «Експерт»

Інтернет-магазин «Експерт» пропонує ознайомитися з великим асортиментом товару відомих брендів і придбати техніку для будинку, призначену для збереження приємного клімату. У наявності можна знайти тепловентилятори, конвектори, масляні та інфрачервоні апарати, розраховані на різну площу. До кожного з них в каталозі докладено докладний опис із зазначенням технічних характеристик і рекомендацій по використанню.

Найпопулярніші види обігрівачів в інтернет-магазині техніки і електроніки

Залежно від індивідуальних потреб покупці можуть вибрати такі обігрівачі для приміщень:

Конвектори. Підійдуть для дач, квартир і виробничих приміщень, в тому числі при відключенні центрального опалення. Переваги такої техніки: безшумна робота, стійкість до корозійних процесів, економна витрата електроенергії. Ще одним плюсом вважається збереження нормального рівня вологості в приміщенні - конвектори не сушать повітря і не шкодять здоров'ю.

Підійдуть для дач, квартир і виробничих приміщень, в тому числі при відключенні центрального опалення. Переваги такої техніки: безшумна робота, стійкість до корозійних процесів, економна витрата електроенергії. Ще одним плюсом вважається збереження нормального рівня вологості в приміщенні - конвектори не сушать повітря і не шкодять здоров'ю. Масляні обігрівачі. Це пересувна техніка на коліщатках з терморегулятором, який вимикає пристрій при нагріванні кімнати до певної температури. Один з найвигідніших варіантів опалення в сильні морози.

Це пересувна техніка на коліщатках з терморегулятором, який вимикає пристрій при нагріванні кімнати до певної температури. Один з найвигідніших варіантів опалення в сильні морози. Тепловентилятори. Недорогі, бюджетні моделі, доступні будь-якому покупцеві. Нагрівають повітря за рахунок використання вентилятора, який дозволяє в лічені хвилини прогріти всю кімнату.

Недорогі, бюджетні моделі, доступні будь-якому покупцеві. Нагрівають повітря за рахунок використання вентилятора, який дозволяє в лічені хвилини прогріти всю кімнату. Інфрачервоні теплові пристрої. Найбільш екологічні із представлених, швидко нагрівають повітря і підтримують необхідну температуру. Підходять для всіх типів приміщень, крім вологих.

Щоб зробити продуманий вибір, потрібно уважно ознайомитися з інструкцією, що вказує тип обігрівача, площу нагрівання і запобіжні заходи. Якщо ж представленої в каталозі інформації буде недостатньо, фахівці «Експерт» дадуть вичерпні консультації та допоможуть з вибором товару.

Вигідна та зручна покупка через придбання в інтернет-магазині електроніки і техніки

Щоб кожен потенційний покупець знайшов на сайті магазину відповідний обігрівач, весь товар представлений в сортуванні за способом нагріву і зовнішніми відмінностями. Купити їх можна в один клік, оформивши замовлення по телефону або заповнити форму на сайті, щоб відправити до вибраного, порівняти з аналогами і оплатити покупку пізніше.

Ціни на представлені обігрівачі є демократичними і дозволяють заощадити в порівнянні з покупкою в торгових точках. Оплата здійснюється одним із зручних способів з карти, по безналу на розрахунковий рахунок або готівкою кур'єру. Покупець самостійно вибирає транспортну компанію для перевезення і може замовити доставку по всій Україні з можливістю обміну і повернення.