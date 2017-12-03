Samsung продемонструвала телефон-розкладачку дорожче iPhone X

Samsung показала телефон-розкладачку W2018, презентація проходила в Китаї, повідомляє Gizmochina.

У смартфона два дисплея з заявленим дозволом Full HD, основна камера 12 мегапікселів і фронтальна - п'ять мегапікселів, телефон оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 835.

На презентації Samsung не назвала вартість телефона. Як припускає The Verge, ціна пристрою може бути навіть вищою, ніж у Samsung W2017, який коштував три тисячі доларів, видання Phandroid пише про ціну 2 400 доларів. Це дорожче, ніж iPhone X, вартість якого починається від тисячі доларів.

W2018 представлений в золотому і платиновому корпусі з міцним склом Gorilla Glass.

The Verge уточнює, що серія W, як і інші розкладачки від південнокорейського виробника, популярні в Азії. У 2017 році Samsung випустила телефон Folder Flip 2, він доступний тільки в Південній Кореї.