Вчені виявили в кишечнику ключ до довголіття

Вчені з Великобританії і Нідерландів зуміли збільшити тривалість життя мух і черв'яків за допомогою обмеження активності ферменту, який властивий всім живим істотам, включаючи людей, передає Eurekalert!. Зниження активності ферменту Pol III в кишечнику мух і черв'яків було достатнім для продовження їхнього життя. Також мухи жили довше, коли дію ферменту придушували лише в стовбурових клітинах їх кишечника. Фермент РНК-полімераза-III (Pol III), який піддавався пригніченню, необхідний для білкового синтезу і для росту клітин. Однак, як зазначає видання, його роль в старінні досі не була вивчена. Згідно з результатами роботи дослідників, здатність виживання життя клітин дріжджів, а також тривалість життя мух і черв'яків збільшилася в середньому на 10% при невеликому зниженні активності Pol III в дорослому організмі.

У своєму дослідженні вчені використовували різні методи генетики, включаючи мутагенез методом ін'єкції і РНК-інтерференції для пригнічення даного ферменту, після чого спостерігалося збільшення тривалості життя. Для проведення аналізів використовувалися дріжджі, мухи і черв1яки, так як всі ці організми відрізняються один від одного, але всі мають Pol III. Тепер вчені планують поглибити знання про фермент, щоб зрозуміти його функцію в дорослому організмі, і пролити світло на те, як зниження його активності може продовжити життя.